«تعليم كفر الشيخ» تفتح باب الترشح لمسئولي أنشطة «التوكاتسو».. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ فتح باب التقدم للراغبين في الترشح لمسئولي «توكاتسو»، وذلك بقطاع تعليم المحافظة، من العاملين بالتخصصات التعليمية من غير العاملين بالمدارس، ممن تتوافر فيهم الشروط، وذلك بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وظائف خالية بالمدارس اليابانية

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في بيان اليوم، إن من شروط التقدم للوظيفة ألا يزيد السن عن 50 عاما في أول يناير المقبل، والتفرغ ليومين أسبوعيا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، وأن يكون محل الإقامة بالقرب من نطاق المدارس بالمديرية.

تقديم الدعم العلمي لأي مدرسة أخرى

وتشمل الشروط أن يكون المتقدم لديه الاستعداد التام لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية على مستوى الجمهورية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي تربوي، وأن يتمتع بحسن السيرة وحسن المظهر، ولديه خبرة بمجال التدريب وخبرة بالتدريس لا تقل عن 5 سنوات، وألا يخل المرشحين بأداء مهام عملهم الأساسي بالإدارات والمديريات التعليمية في نطاق محافظة كفر الشيخ.