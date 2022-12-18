في عيد ميلادها.. نيللي كريم فاجأت والدتها بزواجها وعمرها 17 عاما

تحتفل اليوم الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها الـ48، وسط حالة كبيرة من النجاح قدمتها خلال مشوارها الفني بخلق منطقتها الخاصة بإصرار كبير، حيث ولدت في 18 ديسمبر عام 1974.

الإصرار على النجاح من الفنانة نيللي كريم ظهر في حياتها الفنية والخاصة وجعلها تتزوج فى سن الـ 17 عاما وتفاجئ والدتها بالخبر حيث كشفت عن هذا الأمر من خلال ظهورها كضيفة على إحدى حلقات برنامج «السيرة» الذي كانت تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة قناة dmc .

زواج نيللي كريم فى سن الـ17

قالت نيللي كريم: «أخذت قرار إني أتجوز وأنا عندى 17 سنة وماما مكنتش تعرف معرفش أنا عملت كده إزاى وامتى وفين وليه ، بس دا اللى حصل وكلهم كانوا بيبصولي إني مختلة عقليا ومحدش كان فاهم بس واضح إن أنا دايما اللي في دماغي بعمله عنيدة».

نيللي كريم: لا أعرف الندم

وتابعت نيللي كريم بأن الفرق بينها وبين زوجها الأول كان عشر سنوات مؤكدة أنها لا تتخيل رد فعلها لو وضعت مكان والدتها وجاءت ابنتها لتفاجئها بزواجها كما فعلت.

وكشفت نيللي عن أنها ليست نادمة على أي شيء هذه المرحلة: «كل فترة ليها جنونها وولادي أحلى حاجة جتلي وقتها».