بعد ظهورها مع نيللي كريم ويسرا.. معلومات عن الفنانة شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا في صورة جمعتها بكل من يسرا ونيللي كريم، في حفل عشاء أقيم على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وكانت «رضا» ذات وزن زائد في منطقة البطن، وهو ما أثار فضول الجمهور، لتتصدر الفنانة محركات البحث.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة شيرين رضا، وبدايتها الفنية:

البداية الفنية لشيرين رضا

كانت البداية الفنية لشيرين رضا في مجال الإعلانات، ثم سافرت لدراسة الموضة بالولايات المتحدة الأمريكية عقب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وهناك تعرفت على المغني الإنجليزي بيلي أيدول، وأعادها والدها الفن محمود رضا إلى مصر بالعمل في الفوازير.

علاقة شيرين رضا وعمرو دياب بدأت بإعلان

عندما بلغت الـ14 عامًا، نفذت إعلانًا للفنان عمرو دياب، وكان صديق لبعض المقربين منها، فحينما عادت من أمريكا نشأت بينهما علاقة عاطفية وتزوجها، وغنى لها العددي من الأغاني الرومانسية، وفقا لحوار سابق لها.

وأنجبت الفنانة شيرين رضا ابنتها الوحيدة «نور» من عمرو دياب، ثم انفصلا، وعقب طلاقه منه بعامين تزوجت من السعودي «سلطان كمال أدهم»، ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيرًا، ورغم انفصالها عن الهضبة إلا أن علاقتهما ببعض مستمرة، خصوصًا أنه والد ابنتها الوحيدة، فضلًا عن أنهما كانا أصدقاء قبل الزواج، وما زالت المودة هي أساس تعاملهم، بحسب ما ذكرته في حوار سابق لـ«الإمارات اليوم».

شيرين رضا تجتمع مع دينا الشربيني في عمل فني

وتشارك الفنانة شيرين رضا مع دينا الشربيني التى انفصلت مؤخرًا عن عمرو دياب، في مسلسل «لو بعد حين»، وتجسدان دور شقيقتين، في أول عمل لهما معًا، وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل، وهو الآن في مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادًا لعرضه قريبًا.