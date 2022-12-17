7 معلومات عن مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم.. أول تجربة مع اللهجة الصعيدية

تعد الفنانة نيللي كريم، إحدى أبرز النجمات اللاتي حجزن مكانًا مميزًا لهن في دراما رمضان، على مدار السنوات الماضية، في ظل نجاحاتها في عدد كبير من الأعمال أبرزها «بنت اسمها ذات، سجن النسا، لأعلى سعر، تحت السيطرة، سقوط حر، ضد الكسر، 100 وش، اختفاء، فاتن أمل حربي».

وتخوض نيللي كريم، ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل يحمل اسم عملة نادرة، وبالتزامن مع انطلاق التصوير في الأيام الماضية، تصدر العمل محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه من خلال السطور التالية:

- تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية صعيدية.

- مسلسل عملة نادرة أول تجربة للفنانة نيللي كريم مع اللهجة الصعيدية.

- حظيت بتدريبات مكثفة على كيفية النطق باللهجة الصعيدي، ووصفتها في تصريحات صحفية أن هذا العمل بمثابة مغامرة كبيرة لوجود كثير من التفاصيل.

أبطال مسلسل عملة نادرة

- يشارك نيللي كريم البطولة عدد من النجوم أبرزهم جمال سليمان، كمال أبورية، أحمد عيد، محمد لطفي، جومانة مراد، فريدة سيف النصر، رمزي العدل، ندى موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور.

- من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو».

انطلاق التصوير

- انطلق تصوير المسلسل يوم 12 ديسمبر من الشهر الجاري في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

- تعاونت نيللي كريم مع المخرج ماندو العدل في أكثر من عمل أبرزها «لأعلى سعر عام 2017، فاتن أمل حربي 2022».