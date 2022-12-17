المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم «م. ا»، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى إبراهيم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

ضبط المتهم

تعود أحداث القضية حينما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجه على عملائه بدائرة مركز سوهاج وراغبى الشراء والمتعاطين.

إحالة المتهم للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 6 طرب حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.