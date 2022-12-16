«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة.. أجواء خريفية مستقرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، مؤكدة استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن الأجواء خريفية مستقرة، نتيجة سيطرة المرتفع الجوى في طبقات الجو العليا خلال أجازة نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، يسودها طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، فضلا أن السماء صافية خلال ساعات النهار على مدار اليوم.

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة ستنخفض بقيمة درجة أو درجتين في بعض المدن، نظرا لامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يصاحبه كتل هوائية جنوبية غربية وجنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فتسجل درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر، على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 24 - 15

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 25 - 12

- السويس 24 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 24 - 13

- السلوم 25 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 23 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 21 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 26 - 17

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 26 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 26 - 12

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 27 - 19

-رأس حدربة 24 - 20