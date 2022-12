5 آلاف سائح عالقون في بيرو بسبب الأزمة السياسية والتظاهرات (فيديو)

أفاد موقع «جلوبال نيوز» الكندي، أن 5000 سائح أجنبي عالقون حتى الآن في منطقة ماتشو بيتشو بدولة بيرو، بالتزامن مع رفض البرلمان البيروفي تنظيم انتخابات عامة مبكرة في البلد الذي يشهد أزمة سياسية خطرة وتظاهرات خلّفت سقوط 18 قتيلا.

وأضاف الموقع الكندي: «أعيد فتح مطار كوسكو العاصمة السياحية لبيرو بعد ظهر أمس الجمعة، ما سمح ببدء إجلاء السياح، حسب صور نشرتها وزارة الدفاع البيروفية».

Municipal official telling us no trains are leaving Machu Picchu tonight. Maybe tomorrow but hotels will keep us updated. Still in line with other tourists to be accounted for pic.twitter.com/IrHfVc4ITF