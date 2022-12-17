5 آلاف سائح عالقون في بيرو بسبب الأزمة السياسية والتظاهرات (فيديو)

أفاد موقع «جلوبال نيوز» الكندي، أن 5000 سائح أجنبي عالقون حتى الآن في منطقة ماتشو بيتشو بدولة بيرو، بالتزامن مع رفض البرلمان البيروفي تنظيم انتخابات عامة مبكرة في البلد الذي يشهد أزمة سياسية خطرة وتظاهرات خلّفت سقوط 18 قتيلا.

جلوبال نيوز: إعادة فتح مطار كوسكو أمس

وأضاف الموقع الكندي: «أعيد فتح مطار كوسكو العاصمة السياحية لبيرو بعد ظهر أمس الجمعة، ما سمح ببدء إجلاء السياح، حسب صور نشرتها وزارة الدفاع البيروفية».

Municipal official telling us no trains are leaving Machu Picchu tonight. Maybe tomorrow but hotels will keep us updated. Still in line with other tourists to be accounted for pic.twitter.com/IrHfVc4ITF — Diane (@dianethao) December 13, 2022

باكا: 622 سائحا عالقون في ماتشو بيتشو

ومن جانبه، قال داروين باكا، رئيس بلدية ماتشو بيتشو، لوكالة «فرانس برس»، إن 5000 سائح عالقون في كوسكو، كما أن هناك 622 سائحا من بينهم 525 سائحا أجنبيا عالقون أيضا، حسب أرقام نشرتها البلدية البيروفية.

ويضع فشل مشروع القانون الذي قدمه حزب كان معارضا للرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو، الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي في موقف صعب وقد يؤدي إلى إغضاب المتظاهرين الذين أدرجوا بين مطالبهم أمرين هما تنظيم انتخابات عامة فورية وحل البرلمان.