النشرة الدولية: استمرار حبس رئيس بيرو المعزول.. وسرقة بيانات موظفي «إف بي آي»

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، أبرزها إعلان المحكمة العليا في بيرو، استمرار حبس الرئيس المعزول بيدرو كاستيو لمدة 18 شهراً، فيما سرق قراصنة معلوماتية بيانات 10210 موظفين في المكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف.بي.آي».

البداية من بيرو، التي تشهد احتجاجات على خلفية عزل بيدرو كاستيو، في 7 ديسمبر الجاري، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 340 آخرين، وقررت «المحكمة العليا»، استمرار حبس الرئيس المعزول «53 عاما»، لمدة 18 شهرا إثر محاولته اللجوء إلى سفارة المكسيك، فيما فرضت الحكومة، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وطلبت النيابة العامة حبس حق رئيس الوزراء السابق 18 شهرًا.

قيس سعيد: العولمة تدمر نفسها بنفسها

وفي تونس، رفضت السلطات الانحياز لتحالف ضد آخر ونأت بنفسها عن سياسة المحاور، وقال رئيس البلاد، قيس سعيد، إن العولمة تدمر نفسها بنفسها، مضيفا في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا»، للأنباء، على هامش مشاركته في القمة «الأمريكية الإفريقية» بواشنطن، إن بلاده لا تريد أن تكون من ضحاياها.

وشدد سعيد، على أن مسائل بلاده تتصدر الأولويات التي يجب إيجاد حلول لها على أساس مقاربة تونسية حصرية، كما أكد الرئيس التونسي، أنه لا يمكن لأي طرف أجنبي أن يفرض حلولا على بلاده.

الرئيس التونسي: قرارات بلادنا سيادية

وأشار الرئيس التونسي، إلى استمرار الإصرار على مبدأ سيادة الشعب، وأوضح سعيد، أن إيجاد حلول لمشاكل بلاده لا يمكن أن يتم فقط من خلال الأرقام، ولا من قبل «صندوق النقد الدولي»، وأكد قيس سعيد، أن قرارات بلاده سيادية وتنبع فقط من إرادة الشعب وتطلعاته إلى الحرية والكرامة.

واليوم الجمعة، دخلت تونس، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق التصويت لاختيار البرلمان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وتجرى وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الجمعة، مباحثات ثنائية مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة تتصدرها أزمة التأشيرة وزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى المملكة المغربية.

«تويتر» يحظر حسابات.. وماسك: القواعد تنطبق على الصحفيين

وقال مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر» إيلون ماسك، إن قواعد حظر حسابات موقع التدوينات القصيرة تنطبق على الصحفيين كغيرهم من المستخدمين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «تويتر» حظر في وقت سابق، حسابات عديد من الصحفيين الذين يغطون صناعة التكنولوجيا، دون تفسير، من بينها دوني أوسوليفان من شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، ورايان ماك من صحيفة «نيويورك تايمز»، ودرو هارويل من «واشنطن بوست»، والصحفي المستقل آرون روبار، وطالبت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتفسيرات بشأن تعليق حساب أحد صحفيي الشبكة.

قراصنة «كيلنت»: كلمات السر مناسبة لدخول شبكات «البنتاجون»

بدورها، اخترق مجموعة من القراصنة «هاكرز» تحمل اسم «كيلنت»، موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، مشيرة عبر «تليجرام»، إلى سرقة بيانات 10210 موظفين في المكتب، ابتداء من كلمات السر لحساباتهم على مواقع التسوق عبر الإنترنت والبطاقات الطبية، ووصولا إلى حساباتهم في «جوجل» و«آبل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وأضافت «كيلنت»، أن كلمات السر التي سرقتها مناسبة أيضا لدخول شبكات وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وفي كوريا الجنوبية، قالت إدارة «برنامج اقتناء الدفاع»، إن «سول»، و«أوتاوا»، وقعتا على تعديل مذكرة التفاهم المبرمة منذ عام 1996، بشأن صناعة الأسلحة والتعاون اللوجيستي لتوسيع نطاق التعاون الثنائي الدفاعي بين البلدين، فيما قال محققون عسكريون كوريون، إن الفشل في إطلاق صاروخ باليستي محلي الصنع «هيونمو-2 سي» من مدينة «كانج- رونج» الساحلية الشرقية، في 4 أكتوبر الماضي يبدو أنه نتج عن خطأ يتعلق بمكون قياس ارتفاع الصاروخ المحمول جوا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأصيب نحو 10 أشخاص بتسمم أول أكسيد الكربون في موقع بناء مبني سكنية في «باجو» شمال العاصمة «سول»، فيما أرسلت السلطات 38 مسؤول إنقاذ إلى موقع الحادث.

العثور على 9 عمال مصابين بينهم 3 في حالة خطيرة

وأشارت السلطات الكورية الجنوبية، في وقت سابق، إلى العثور على 9 عمال مصابين بينهم 3 في حالة خطرة، بموقع تحت الأرض وتم نقلهم إلى المستشفى للخضوع للعلاج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أنه يشتبه في أن الحادث وقع بسبب استخدام مدفأة فحم في الموقع بينما كان العمال يعالجون الخرسانة.