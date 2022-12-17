«الداخلية»: ضبط 3600 قضية تهرب ضريبي بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (100) متهم ، وبحوزتهم (30 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض).

• ضبط (53) قضية اتجار بالمواد المخدرة.• تنفيذ (5971) حكم قضائى متنوع.• ضبط (180) قضية متنوعة.فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورةأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (2) عنصر إجرامى ، وضبط (708) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس – المنوفية – الشرقية – قنا – المنيا – الإسكندرية – بورسعيد – جنوب سيناء – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – سوهاج – بنى سويف – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – أسوان – الفيوم - البحيرة) ، وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

تم ضبط (1185) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش – جرينوف – 94 بندقية آلية – 48 مسدس – 160بندقية مششخنة وغير مششخنة – 881 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120خزينة).• ضبط (1486) قطعة سلاح أبيض.• ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (12 فرد محلى – 2 بندقية مششخنة وغير مششخنة – مسدس – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهم إعترفوا بإرتكاب (10حوادث سرقة متنوعة).ضبط (122) قضية أحداث. ضبط (5685) قضية مرافق عامة. إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها. كشف غموض (81) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (116) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (578352) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:• (2353) حكم جناية .• (207707) حكم حبس.• (286790) حكم غرامة.• (81502) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى• القضايا التموينية: • ضبط (25) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (5396 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 728460 ألف جنيه).• ضبط (21) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (1707798 لتر ).• ضبط (13014) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (6403,820) طن ، أبرزها ضبط (763) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (4841,066 طن – 153182 عبوة غذائية متنوعة – 241937 قطعة) وكذا ضبط (92) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (59,529 طن "سكر" – 1541 عبوة زيت تموينى).• ضبط (6426) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (316,48 طن دقيق بلدى مدعم).• ضبط (4) قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (14,635 طن) ، وكذا ضبط (18) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (124,760 طن).• ضبط (487) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير.. بمضبوطات بلغت ( 4248,842 طن).• ضبط (42) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (206,781 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف" - 36,625 طن دقيق أبيض – 75762 عبوة "زيت طعام"– 32980 عبوة "سجائر" ).• ضبط (104) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (122,550 طن دقيق بلدى مدعم – 98,829 طن "سكر– مكرونة - أسمدة مدعمة" – 1541 عبوة "زيت – مكرونة – جبن" تموينى – 357 بطاقة تموينية ذكية).• ضبط (4) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (22 طن "أسمنت" – 5 طن "حديد تسليح") .• ضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 30 طن "حديد تسليح").• ضبط (3216) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (134,365 طن دقيق أبيض – 208,632 طن سلع ومواد غذائية وغير غذائية متنوعة – 14550عبوة – 182600 قطعة – 620 رغيف سياحى).• ضبط (292) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (94026 عبوة "سجائر").