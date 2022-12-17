ضبط مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بحوزة عناصر إجرامية في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق نتائج إيجابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ضبط أقراص مخدرة

كما ضبطت الحملات عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وفي الإسكندرية، ضُبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما ضُبط عنصر إجرامي آخر له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وكذلك عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتهما 33 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,300 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض.

ضبط أسلحة بيضاء

وفي محافظة البحيرة، ضُبط عنصر إجرامى حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وعنصر آخر له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة شبراخيت، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وضبطت الحملات أيضًا عنصرا إجراميا له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة المحمودية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وضُبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

عقاقير مخدرة

وفي السياق ذاته، ضُبط عنصران إجراميان لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما 48 طربة لمخدر الحشيش زنة 4,800 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض.

كما ضُبط عنصران إجراميان، لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين، وكمية لمخدر الآيس «الشابو»، و57 قرصا لعقاري «أبتريل» و«أموتريل»، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

وضُبط عنصران إجراميان حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

كما ضُبط عنصر إجرامي حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 20 قالبا إسطوانيا لمخدر الهيروين، زنة 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.