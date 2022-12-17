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«الداخلية»: ضبط 1585 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:17 م | السبت 17 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

 إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية 

ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط عدد (1585) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام

ضبط عدد (21) قضية.

فى مجال جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة 

ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"

ضبط قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام 

تنفيذ عدد (233) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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