إليسا تحذر من نشر الشائعات عن ألبومها الجديد

حذرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، من الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بخصوص ألبومها الجديد وعدم استكماله في الوقت الحالي.

وعلقت إليسا قائلة: «من فضلك توقف عن نشر الشائعات حول ألبومي القادم».

Plz stop spreading rumours about my next album — Elissa (@elissakh) December 17, 2022

أغنية «أنا وبس»

وطرحت إليسا مؤخرا أغنية «أنا وبس» والتي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية عبر «يوتيوب» وهي ثاني أغنيات ألبوم إليسا الجديد، والذي كانت أولى أغنياته هي «من أول دقيقة» مع الفنان المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت «التريند» في العديد من الدول العربية والأجنبية وتخطت الأغنية حتى الآن حاجز 300 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة: «بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه.. لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه.. وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه.. ده من أول دقيقة حبك قلبي مال».