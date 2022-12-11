أحمد ماضي ينصح إليسا بالاعتزال.. والجمهور: «الفن مالوش عمر محدد»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاعر الغنائي اللبناني أحمد ماضي، ينصح فيه الفنانة إليسا باعتزال الغناء لتجاوزها سن السادسة والخمسين، قائلا في لقاء تليفزيوني، مع الإعلامي هشام حداد: «أطلبها بالاعتزال أنا كنت طفلا لما كانت هي بالفن، والحين صار شعري أبيض».

وأثار هذا التصريح استياء الجمهور من محبي المطربة إليسا، وعلقوا عليه قائلين «عيب عليك إليسا ما بنمل منها أبدا.. شو دخلك.. إليسا ملكة الإحساس والغناء.. مين قال الفن له عمر محدد.. اعتزل أنت شكلك أكبر منها».

حفل إليسا في قطر منذ أيام

وبسبب هذا التصريح تصدرت المطربة إليسا محركات البحث على جوجل، ومنذ أيام قليلة كانت الفنانة إليسا أحيت حفلاً غنائيًا على المسرح الروماني في قطر، وغنت فيه باقة من أشهر أغانيها، وشهد الحفل إقبالاً جماهيريًا كبيرًا.

وتعاون الشاعر اللبناني أحمد ماضي مع المطربة إليسا، وكتب لها أغنية «يا مرايتي»، وأغنية «جوا الروح»، «سهر عيني» و«على عيني» وتعد أغنية «أنا وبس» آخر أعمال الفنانة إليسا، من كلمات أحمد ماضي، ووقع بينهما خلاف بسبب تجاهل إليسا لاسم أحمد ماضي بسبب تجاهلها لاسم الشاعر في لقاء تليفزيوني، وهو ما دفعه إلى مقاضاتها بسبب طرحها للأغنية رغم النزاع القائم بينهما ودون حصوله على حقوقه المادية كاملة.

إليسا تحصل على جائزة أفضل فنانة عربية

وخلال مسيرتها الغنائية قدمت المطربة إليسا الكثير من الأغاني الرومانسية التي ارتبط بها جمهورها، وحصلت على جائزة «الموريكس» عن فئة أفضل فنانة عربية، كما فازت بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط، مرتين إحداهما عام 2004 عن ألبوم «أحلى دنيا»، والثانية عام 2009 عن ألبوم «تصدق بمين».

أحمد ماضي وتصريحاته المثيرة للجدل

وفيما يتعلق بالشاعر أحمد ماضي فقد، كتب العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل فضل شاكر ووائل جسار وراغب علامة ونانسي عجرم، وتتميز أغانيه بالبساطة والإحساس الجميل.