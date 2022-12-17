افتتاح فعاليات المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا بالشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

رحب المحافظ بزيارة وزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية ومحافظي دمياط والدقهلية لمحافظة الشرقية والمشاركة في افتتاح فعاليات المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا والذي يعقد تحت شعار «العبور إلى المستقبل» وتنظمه وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة أعضاء برلمان شباب محافظات (الدقهلية – المنوفية – دمياط - الشرقية) والمُقرر انعقاده اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الزقازيق.

المنتدى يُعد منصة حوارية مهمة للشباب

وأضاف محافظ الشرقية أن المنتدى يُعد منصة حوارية مهمة للشباب لطرح الرؤى ومناقشة القضايا المهمة وبلورتها في شكل توصيات تُساهم في بناء وتقدم المجتمع والمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

المنتدى يعكس اهتمام القياده السياسية بأهمية وقيمة دَور الشباب

ومن جانبهما، أبدى وزيرا الشباب والرياضة والتنمية المحلية ومحافظي دمياط والدقهلية سعادتهما لتواجدهما على أرض محافظة الشرقية والمشاركة في فعاليات منتدى شباب شرق الدلتا والتي ترتكز جلساته على عددٍ من المحاور المهمة أبرزها «المبادرة الرئاسية حياة كريمة - التغُّيرات المناخية مابعد Cop27 - تطوير العشوائيات - تطوير الطرق الجديدة - المشروعات القومية في نطاق كل محافظة» متمنين نجاح المنتدى الذي يعكس اهتمام القياده السياسية بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها وضرورة الاستماع جيداً لأفكارهم ومقترحاتهم وتحويلها إلى سياسات تطبق على أرض الواقع.