وزير التنمية المحلية: 148 مليون جنيه مبيعات مبادرة «سند الخير» في 34 أسبوعا

فى إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ، نتيجة استغلال بعض التجار للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ...

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، حققت مبيعات تقدر ب 148مليون جنيه حتى الأسبوع الرابع و الثلاثين منذ إطلاقها ، موضحا أن هذه المبادرة تدعم محدودى و متوسطى الدخل ، وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق ، و تهدف للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .

ووجه اللواء هشام آمنة بتوسيع نطاق المبادرة فى 5 محافظات جديدة هى الفيوم و السويس و البحيرة و جنوب سيناء و سوهاج خلال الأسابيع القادمة لتغطية أكبر قدر من الأحياء الشعبية و القرى الأكثر احتياجاً ، خاصة فى المواسم التى يزيد فيها الاقبال من المواطنين ، مثل أعياد الأخوة الأقباط خلال الفترة المقبلة ، حيث يتم توفير كل أنواع اللحوم و الدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

و أوضح اللواء هشام آمنه أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة في شهر مارس الماضى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين فى المناطق الشعبية و الأكثر احتياجا و توفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية ، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية ، موجها بتركيز تواجد سيارات المبادرة فى الأحياء الشعبية و المناطق الأكثر احتياجا لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية .

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن المبادرة عملت بالأسبوع ال 34 على تغطية 12 محافظة بمختلف قراها و أحيائها ، من خلال 69 سيارة ، تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% ، حيث انطلقت 10 سيارة بمناطق و أحياء كل من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية ، كما انطلقت 6 سيارات بمحافظة كفر الشيخ ، و أيضا طافت 5 سيارات في محافظتى أسيوط والاسماعيلية ، و 4 سيارات في كل من محافظة قنا والمنيا ، و 3 سيارات في محافظة أسوان و عدد سيارة واحدة في كل من محافظتى الأقصر والغربية لافتا إلى أن حركة البيع بالمحافظات ال 12 ، حققت في الأسبوع الرابع و الثلاثين من المبادرة حجم مبيعات تجاوز 3 ملايين جنية موزعة على السلع الغذائية المختلفة ، و اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك هى الأكثر إقبالا من المواطنين .

وأكد الوزير أن نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى في إستمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالى ، لتحقيق الهدف المنشود منها ، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى ، و تحقيق استراتيجية مصر 2030 ، و التى تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، خاصة الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة ، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف ، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة في تجارة الجملة و نصف الجملة فى مبادرة "سند الخير" ، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف الوزير أن مبادرة " سند الخير " شهدت إقبالا كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها ، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة موضحا أن المبادرة عملت منذ انطلاقها فى نهاية شهر مارس الماضى على مدار أربع و ثلاثين أسبوعاً ، و توقفت خلال أسبوع واحد فقط لأجازة عيد الفطر المبارك.