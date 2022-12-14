«التنمية المحلية»: نمتلك أكبر مصنع لتحويل مخلفات البلاستيك لمنتجات أخرى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ مصر أصبح لديها أول وأكبر مصنع مهم خارج دول الاتحاد الأوروبي يستطيع تحويل المخلفات البلاستيكية لمنتجات أخرى، ويجرى تصدير هذه المنتجات لـ57 دولة حول العالم.

«صوتك مسموع» تتلقى شكاوى القمامة

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، أنَّ الشكاوى التي تلقتها مبادرة صوتك مسموع المتعلقة بتراكم القمامة لم تأتي من محافظة محددة ولكنها منتشرة، مؤكّدًا أنَّ أي تراكمات للمخلفات لابد أن تُزال.

وأوضح أنَّ وزارة التنمية المحلية بعد تلقيها شكاوى انتشار القمامة من خلال مبادرة «صوتك مسموع» تتواصل مع الوحدة المحلية المختصة أو شركة النظافة المختصة لإزالتها.

فصل المخلفات من المنبع

وأشارت إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع الوحدات المحلية والشركات ووزارة البيئة على التوعية، بحيث يتم فصل المخلفات من المنبع، متابعًا «مستمرون في المنظومة المتكاملة بحيث إننا نخلق ما يسمى بالاقتصاد الدوار».