التنمية المحلية: متابعة التزام المحال بوضع الأسعار على السلع خلال أسبوعين

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق المستمر على مدار اليوم بين المحافظين والجهات التابعة لوزارتي التموين والداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.

كما شدد على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من إعلان سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية الجملة أو التجزئة، الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.

ووجه وزير التنمية المحلية بقيام كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية بصورة مباشرة.

توفير السلع

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية العمل بالتنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر، مشيراً إلى أهمية التأكيد على المبادرات المجتمعية وفتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرف التجارية.

إجراءات المتابعة المستمرة

كما أهاب وزير التنمية المحلية بالمحافظين ضرورة اتخاذ اللازم لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بمنتهى الحزم والاهتمام مع تشديد إجراءات المتابعة المستمرة على مدار الساعة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة بالتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات وتفعيل الخطوط الساخنة بكل محافظة لتلقي أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.