وزير التنمية المحلية: إحالة 20 موظفا بالمحافظات للنيابة العامة والإدارية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية التي قام بها القطاع في الفترة من 11 نوفمبر الماضي وحتى الآن.

تفتيش مفاجئ على المنشآت في 7 محافظات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن فرق المتابعة بوزارة التنمية المحلية قامت بالتفتيش المفاجئ علي الديوان وبعض الوحدات المحلية لمحافظات الوادي الجديد ودمياط والشرقية والقاهرة والفيوم وبورسعيد والقليوبية، موضحا أن القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات، يباشر نوعين من التفتيش وتقويم الأداء، الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، والثاني، زيارات مخططة للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، ويتناول التفتيش عدة محاور، بينها متابعة الخطة الاستثمارية، وعمل المراكز التكنولوجية، والتعديات و مخالفات البناء، و منظومة النظافة، والحملات الميكانيكية، وبعض شكاوي المواطنين العامة، إضافة إلى التفتيش المالي والإداري.

وقال الوزير إنه بناء على تقرير قطاع التفتيش، فقد تم خلال الفترة المشار إليها تحويل 20 موظفاً ومسئولاً داخل الوحدات المحلية إلى النيابات الإدارية والعامة، كما تم إحالة 2 من العاملين إلى الشئون القانونية، وتم التوصية بنقل واستبعاد البعض من مناصبهم التنفيذية.

محاربة الفساد وكشف مواطن الضعف

وأوضح اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الادارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية، والصناديق الخاصة، والادارات الهندسية، والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل السريع مع أي مخالفات.