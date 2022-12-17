قصة رحيل طالب طب في حادث مروري ببني سويف.. «أبكى القلوب»

شيّع أهالي محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت، جثمان طالب كلية الطب المتوفى في حادث مروري في جنازة مهيبة عقب تأدية الصلاة عليه بأحد المساجد الكبرى بالمحافظة، وسط حالة من الحزن وبكاء أصدقائه وأهله، عقب إنهاء جميع الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن اللازم.

تفاصيل وفاة طالب بكلية الطب في حادث مروري ببني سويف

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا شرق النيل في بني سويف، ما تسبب في وفاة قائدها، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى عقب إخطار جهات التحقيق.

«وفاة أبكت القلوب».. حزن لوفاة طالب طب في حادث مروري ببني سويف

«إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن في مصيبة».. هكذا وصف أصدقاء محمد حسام فكري الطالب المتوفى في حادث مروري، إذ يقول محمود جمال زميل له «عمره ما زعل حد ولا حد زعل منه، الابتسامة كانت في وجهه دائما، قلوبنا انفطرت عليه، ربنا يصبرنا ويصبر والديه».

وأضاف أمجد عيسى، أحد الشباب بمدينة بني سويف: «ما سمعنا عنه إلا خيرًا، الجميع هنا في حالة حزن، بكاء مستمر، ربنا يصبر أسرته ويرحمه، الجميع يشهد بإخلاقه العالية وحُبه للجميع».

التحريات الأولية: انفجار إطار السيارة وراء الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى يدعى محمد حسام فكري، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري بجامعة النهضة الخاصة، مقيم بني سويف، وتعرض إلى حادث مروري إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا شرق النيل، بعد انفجار إطار السيارة الأمامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.