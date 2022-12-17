مصرع طالب في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا شرق النيل في بني سويف، اليوم السبت، وجرى إيداع جثته مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا شرق النيل في بني سويف، ما تسبب في وفاة قائدها، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى عقب إخطار جهات التحقيق.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تفاصيل وفاة طالب في حادث انقلاب سيارة ملاكي

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يدعى «محمد. ح. ف»، 21 سنة، طالب مقيم مركز بني سويف، وتعرض لحادث مروري أثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا شرق النيل، بعد انفجار إطار السيارة الأمامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.