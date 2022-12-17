جنايات طنطا تقضي بالإعدام لفني تحاليل لاتهامه بقتل آخر

قضت محكمة جنايات طنطا في حكمها الصادر على فني تحاليل وسموم يعمل بأحد مراكز علاج الإدمان، بالإعدام شنقًا، لتورطه في قتل جاره داخل منزله بسبب خلاف بينهما عام 2021، بقرية شنراق بمركز السنطة.

أصدرت الدائرة الثالثة الحكم برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفى هندي وعضوية المستشارين محمود الربيعي، ومصطفى درويش، وأمانة سر محمد عناني وعلي السنباطي، بالحكم بالإعدام شنقاً لفني تحاليل وسموم يعمل بأحد مراكز علاج الإدمان، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتصديق مفتي الجمهورية.

إحالة القضية

وكانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية الي محكمة جنايات طنطا، بعد انتهاء التحقيقات، وسماع أقوال الشهود، وورود تقرير الطب الشرعي وبيان الصفة التشريحية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وعقب تداول القضية داخل المحكمه، وسماع المرافعات والطلبات، أصدرت حكمها المتقدم بشأن المتهم.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي 2021، بعد تلقي مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بمقتل شخص يدعى ربيع محمد، ويبلغ من العمر 65 عاماً، داخل منزله بقرية شنراق التابعة لمركز ومدينة السنطة، وأمكن ضبط المتهم ويدعى «عبدالقادر . ق» ويبلغ من العمر 44 عاماً ويعمل فني تحاليل وسموم ومخدرات بأحد مراكز علاج الإدمان، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبعرض المتهم على النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة، وأنه قام بإعداد فأس وتوجه إلى منزل المجني عليه، وانهال عليه ضربًا، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم بشأنه.