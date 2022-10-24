الإعدام شنقا لشخصين قتلا سيدة مسنة في الهرم «بسبب 700 جنيه»

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، بالحكم على عاطل وعامل ألوميتال؛ لاتهامهما بقتل سيدة مسنة وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ700 جنيه وهاتفين محمول بمنطقة الهرم، بالإعدام شنقا.

وكانت قد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم عامل ألوميتال أقر في اعترافاته أنه تسلل لشقة المجني عليها ليلا، بعد ما اتفق مع صديقه «المتهم الثاني»، وتمكن من سرقة 700 جنيه وهاتفين محمول، مضيفا أنه عندما شعر بأن المجني عليها كشفته، تخلص منها على الفور بواسطة سلاح أبيض «سكين»، وفر هاربا برفقة صديقه.

اعترافات المتهم الأول

وأضاف «المتهم الأول» في اعترافاته، أنه يشعر بالندم حيال ارتكابه للواقعة، معللا ذلك بأنه أراد الحصول على المال بأي طريقة، ظنا منه أن المجني عليها تمتلك أموال طائلة.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يؤكد العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة.

القبض على المتهمين

وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، هما عامل وصديقه يقيمان بالمنطقة ذاتها، وعلى علم بأن المجني عليها تقطن بمفردها، وفي أثناء محاولة اقتحام شقتها بسرقتها، شعرت بهما وحاولت أن تستغيث بالأهالي فتخلص منها أحد المتهمين.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وقال المحامي محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتهمين أقدما على تنفيذ جريمتهما القتل العمد، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن المحكمة عاقبتهما بالإعدام شنقا.