الإعدام شنقا لسائق «توك توك» ونجار قتلا شقيقين وطفلا بالخانكة

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار علي واقعة قتل سائق ونجار لشقيقين وطفل في مدينة الخانكة، بسبب خلافات الجيرة، وصدقت على الحكم بإعدام المتهمين، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وصدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا ومصطفى خلف محمد أمين ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض.

أمر إحالة المتهمين للجنايات

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم صابر عبد الله محمد عفيفي، 45 سنة، نجار، ومقيم في الخانكة، ومحمد أبو اليزيد زيدان محمد، 28 سنة، سائق «توك توك»، ومقيم في ميت العطار مركز بنها، قتلا الطفل المجني عليه سيف هاني سمير توفيق، والذي تصادف وجوده في الشارع، والمجني عليهما محمود علي محمود عفيفي وشقيقه «أحمد»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلق الأول أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري بندقية آلية، ما أحدث إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الوقعة مشهراً السلاح الناري، للشد من أزر الأول.

تفاصيل محاكمة سائق ونجار في قتل طفل وشقيقين

واستمعت محكمة جنايات بنها لشهادة والد المجني عليهما، والذي أكد وجود خلافات فيما بينه وأبنائه المجني عليهما وبين المتهمين بسبب تسرب مياه الصرف الصحي من مسكن المتهمين إلى مسكنه، وبسبب ذلك أحضر بعض العمال لإجراء تعلية على باب منزله، الا أنه فوجئ بالمتهمين الأول والثاني يحضران الأسلحة النارية وافتعلا مشادة كلامية معه، وأطلق الأول الأعيرة النارية من البندقية الآلية حوزته بالهواء وصوب المجني عليهم، فأحدث أصابتهم التي أودت بحياتهم قاصداً إزهاق روحهم، وذلك حال تواجد المتهم الثاني وبحوزته بندقية خرطوش.