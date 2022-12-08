الإعدام شنقا لنقاش قتل مُسنة لسرقة فيلتها في الإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقا لنقاش، لاتهامه بقتل مُسنة وسرقتها بعد خلاف بينهما على مبلغ مالي، جراء طلبها منه عمل بعض الأمور في الفيلا الخاصة بها بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وصدر حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، في القضية المقيدة برقم 7101 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب.

خلاف مالي

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من شقيق المجني عليها باختفائها، وسرقتها بمحل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن المتهم «ن.م.ف»، نقاش، توجه إلى الفيلا سكن المجني عليها «ك.م.ا»، 70 سنة ربة منزل، وذلك لمطالبتها بمبلغ 3700 جنيه نظير قيامه بأعمال نقاشة وتشطيبات داخل الفيلا الخاصة بها.

جريمة وحشية

وعند وصول المتهم إلى محل الواقعة شاهد باب الفيلا مغلقا، فدفعه بقوة ودخل وشاهد المجني عليها في الحديقة، وحدثت بينهما مشادة ودفعها بقوة وهددته بالاستعانة بالجيران وطلب الشرطة له لسرقتها، وعند دفعها بقوة سقطت على الأرض فاصطدمت رأسها ثم أجهز عليها بالضرب حتى توفيت، وأشعل النار في مكان تواجدها.

واستولى المتهم على عدد من مقتنيات الفيلا، وفر هاربا قبل أن يتم ضبطه ويعترف بجريمته، لتتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم المتمثل في إعدام المتهم بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.