عضو «الأعلى للإعلام»: قناة القاهرة الإخبارية ذات ثقل وتنافس القنوات الإقليمية

قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ قناة القاهرة الإخبارية ذات ثِقل وقوة كبيرة بما تملكه من إمكانيات كبيرة ومكاتب في دول العالم تمّ تأسيسها على أعلى مستوى.

قناة القاهرة الإخبارية تخاطب الجمهور الخارجي

وأضافت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجمهور المستهدف لقناة القاهرة الإخبارية هو الجمهور الخارجي، لأن القناة تنافس خارجيًا وليس بالداخل، وذلك على غرار قنوات «سكاي نيوز» و«العربية» وغيرها من القنوات التي تخاطب الجمهور الخارجي.

وتابعت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ أهم ما يميز قناة القاهرة الإخبارية عن غيرها من القنوات الإقليمية، أنَّ مصر ليست في حالة عداء مع أحد ولذلك فهي تتناول المحتوى الخبري بكل حيادية تامة بهدف توصيل رسالة محايدة إلى المشاهد دون أي مصلحة، موضحة أنَّه على الجمهور استيعاب أنَّ الهدف من قناة الإخبارية هو المنافسة الخارجية والجمهور الخارجي والقضايا والموضوعات الإقليمية والدولية.

منافسة القاهرة الإخبارية للقنوات الإقليمية

وأكّدت الإعلامية رانيا هاشم، ضرورة مساندة قناة القاهرة الإخبارية ودعمها والتروّيج لها في مهمتها التنافسية مع القنوات الإقليمية الكبرى، خاصة أنَّ هذه القناة الإخبارية لطالما كانت مطلب لنا منذ سنوات.