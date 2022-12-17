السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة لمبيض محارة بالإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبداللاه منصور، رئيس المحكمة، بالسجن 5 سنوات لثلاثة متهمين في قضية ضرب سبب عاهة بنسبة 2% لمبيض محارة بعد مشادة كلامية.

جاء حكم جنايات الإسكندرية بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، في القضية المقيدة، برقم 7174 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

تفاصيل القضية في الإسكندرية

وتمثلت التفاصيل بحسب تحريات المباحث قيام المجني عليه «م.م.ق» مبيض محارة بتوجيه اللوم للأطفال بالطريق العام على المتهم «ج.م.ع»، ونشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها حضر المتهمان «م.ج.م» «م.ج .م» مع المتهم الثالث.

المتهمان الأول والثاني اعتديا على المجني عليه

واعتدى المتهمان الأول والثاني بعدة ضربات مستخدمين أسلحة بيضاء سكين وكوريك على المجني عليه، فاستقرت أحدهما بيده اليسرى، ما تسبب في عاهة مستديمة تقدر درجة العجز الناشئ عنها بحوالي 2%.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.