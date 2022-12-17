إلهام شاهين تهنئ ابنة شقيقتها بعد تكريمها في الروتاري

هنأت الفنانة إلهام شاهين، ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، بعد تكريمها من الروتاري، ونشرت صوره تجمعهما عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت إلهام شاهين عليها قائلة: «ألف مبروك.. تكريم الفنانة الجميلة إلهام صفي الدين من الروتاري.. بعد حصول فيلمها صاحبتي، على جائزة أحسن فيلم قصير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، وأيضا دورها الجميل فى مسلسل مين قال الذي عرض في رمضان، والدور الرائع في مسلسل وسط البلد، ألف مبروك حبيبتي، ومن نجاح لنجاح».

دعم إلهام شاهين لابنة شقيقتها

وتحرص الفنانة إلهام شاهين بشكل دائم على دعم ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين في بداية مشوارها الفني، فسبق وهنأتها بحصول فيلمها «صاحبتي» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، خلال تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مبروك حبيبتي ربنا يسعدك ويوفقك.. الفنانة الرائعة إلهام صفي الدين».