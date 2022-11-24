إلهام شاهين تحتفي بفوز ابنة شقيقتها في «القاهرة السينمائي»: تستحق

هنأت الفنانة إلهام شاهين ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين بحصول فيلمها «صاحبتي» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، خلال تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مبروك حبيبتي ربنا يسعدك ويوفقك.. الفنانة الرائعة إلهام صفي الدين».

ونشرت إلهام شاهين صورة لابنة شقيقتها من ختام مهرجان القاهرة، معلقة: «فرحة فوز فيلم صاحبتي بجائزة أحسن فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد مشاركته بالمسابقة الرسمية في مهرجان فينيسيا السينمائي، الفيلم من إخراج كوثر يونس، بطولة إلهام صفي الدين ومارك حجار.. جائزة مستحقة ويا رب من نجاح لنجاح أكبر».

إلهام صفي الدين: «مش مستوعبة»

وأعربت إلهام صفي الدين، عن سعادتها البالغة، بحصول فيلم «صاحبتي» على جائزة لجنة تحكيم خاصة، في قسم الأفلام القصيرة، حيث تعتبر تجربتها السينمائية الأولى، وفقًا لتصريحاتها مع الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة أنّها لم تستوعب حصولها على الجائزة حتى الآن خاصة أنّه الفيلم الأول الذي تشارك به، لكن المخرجة كوثر يونس، وضعت ثقتها بها ووضعت عليها مسؤولية كبيرة خاصة مع مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي.

«صاحبتي» التجربة الروائية الثانية لـ كوثر يونس

يعتبر فيلم «صاحبتي» هو التجربة الروائية القصيرة الثانية للمخرجة كوثر يونس يعد فيلمها الأول «هدية من الماضي»، إنتاج عام 2015، وشارك الفيلم في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة بالدورة الـ79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية، حول «علي» الذي يذهب إلى منزل صديقته «سارة» متنكرا في هيئة فتاة، في محاولة لقضاء الليلة معها في وجود عائلتها.