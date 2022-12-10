مهرجان «ميدفست مصر» يكرم إلهام شاهين في لندن عن مشوارها الفني

كرّم مهرجان «ميدفست مصر»، الفنانة إلهام شاهين، عن مشوارها الفني المؤثر في عرض قضايا المرأة المصرية والعربية، بوصفها ممثلة ومنتجة في السينما والتلفزيون والمسرح، ولإيمانها بدورالفن والاعلام في تسليط الضوء على مشكلات المجتمع العربي وزيادة الوعي بحقوق المرأة.

تكريم إلهام شاهين في لندن

جرى حفل التكريم بالتعاون مع الغرفة العربية التجارية البريطانية والجمعية المصرية البريطانية التجارية في مقر الغرفة في مايفاير بـ لندن، بعد عرض فيلم إلهام شاهين «حظر تجول» من إخراج أمير رمسيس.

ندوة عن دور إلهام شاهين المؤثر في الفن

وأعقب عرض الفيلم ندوة شاركت فيها إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، أدارها دكتور خالد علي، المؤسس المشارك في ميد فيست مصر وعبد السلام الإدريسي نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، كما حضر العرض السفير المصري في لندن شريف كامل والعديد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية البارزة.

هدف المهرجان

ميد فيست مصر هو مهرجان مصري تم تأسيسه عام 2017 بواسطة الفنان مينا النجار والدكتور خالد علي وهو مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي.

يهدف المهرجان إلى تقديم فعاليات سينمائية مرتبطة بالطب والصحة من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من سينما العالم و يعقبها مناقشات مع صناع تلك الأفلام، كما ينظم حلقات نقاش وندوات متعلقة بالصحة والسينما، وعقب التكريم جرى الإعلان عن مهرجان السينما العربية في لندن 2023.