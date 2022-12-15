محمد هنيدي: «فشار ميكس جبن وسجق» لصاحب التوقع الصحيح بنهائي كأس العالم

أعلن الفنان محمد هنيدي، منح جائزة لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، المقام في قطر 2022، الأحد المقبل، من أجل حضور فيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل».

محمد هنيدي يتحدث عن توقعات مباراة الارجنتين وفرنسا

وكتب محمد هنيدي عبر «فيسبوك»: «اللي هيتوقع نتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا، هيكسب دعوتين VIP، لفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، جنب محمد سلام، والمرادي الفشار هيبقى ميكس جبن وملح وسجق».

وتابع: «كورة كأس العالم غير أصلية موقعة من شبيه ميسي وشبيه مبابي، سندوتشين فواكه لحوم دون كبدة وسجق، 100 كيس عصير وشوربة سي فوود».

قصة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

تدور قصة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، حول طبيب تجميل يدعي «نبيل»، ويقوم بدوره محمد هنيدي، يمتلك عيادة خاصة ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، من بطولة محمد هنيدي، الفنانة اللبنانية نور، محمد سلام، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، رحمة أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.