محمد هنيدي يستعد لتصوير فيلم جديد بالسعودية لأول مرة

شارك الفنان محمد هنيدي، اليوم، في ‏معرض جدة الدولي للكتاب 2022، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من ‏‏8 حتى 17 من ديسمبر الجاري، وتُنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ‏في وزارة الثقافة السعودية، إذ نُظمت له ندوة حوارية والممثل السعودي إبراهيم الحجاج، فيما أدارها ياسر بكر.

وأشاد محمد هنيدي، على هامش مُشاركته في الندوة الحوارية، بالحراك الفني والثقافي الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنظيم الفاعليات الفنية والثقافية المُختلفة، وسط حضور جماهيري ضخم.

وأشار إلى أنه يواصل التحضيرات على فيلمٍ جديد، ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، ومن المُفترض تصويره بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المُقبلة، وذلك لأول مرة في تاريخه الفني، بينما الموعد النهائي للتصوير لم يُحدد بعد.

محمد هنيدي ينتظر عرض فيلمه الجديد نبيل الجميل

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد هنيدي، طرح فيلمه الجديد «نبيل الجميل»، في دور العرض اعتبارًا من يوم 28 ديسمبر الجاري، ويُشارك في بطولته كل من اللبنانية نور، محمد سلام، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، رحمة أحمد، ياسر الطوبجي، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور قصة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، حول طبيب تجميل يدعي «نبيل»، ويقوم بدوره محمد هنيدي، يمتلك عيادة خاصة ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق.