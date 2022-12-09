موعد عرض فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للفنان محمد هنيدي

يترقب الجمهور موعد عرض فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة الفنان محمد هنيدي وذلك بعد الكشف عن البوستر الدعائي الأول للفيلم خلال الساعات الماضية، وتضمن أبطال العمل والمشاركين به وغالبيتهم من نجوم الكوميديا.

ومن المقرر طرح فيلم نبيل الجميل للنجم محمد هنيدي بدور العرض السينمائي 28 ديسمبر قبل نهاية الشهر الجاري، وشوّق «هنيدي» جمهوره لمشروعه الفني الجديد المرتقب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بقوله «استعدوا قريبًا جدًا لواحد من أجمد وأقوى الأفلام اللي هتشوفوها».

أستاذ كوميديا

وتفاعل عدد كبير من متابعي هنيدي من داخل وخارج الوسط الفني، مع كلماته وحرصوا على تنهئته بالفيلم الجديد، أبرزهم نجم مسرح مصر حمدي الميرغني بقوله «مبروك يا أستاذ الكوميديا، إن شاء الله نجاح ساحق كعادتك».

أبطال فيلم نبيل الجميل لـ محمد هنيدي

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، فكرة سينمائية لـ محمد هنيدي سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي، بطولة اللبنانية نور، محمد سلام، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، رحمة أحمد، ياسر الطوبجي، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر.

انطلق تصوير الفيلم قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتم الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة خلال الأسبوع الجاري، ويتم العمل الآن على التفاصيل النهائية الخاصة بالمونتاج والمكساج، تمهيدًا لعرضه بالسينما في أقرب وقت.