السجن 10 سنوات لسائقين بالإسكندرية.. أحدهما متهم بالاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بالسجن 10 سنوات على سائق توك توك وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إثر زواجه عرفيًا من قاصر وذلك تحت بند التعدي على المجني عليها.

وفي ذات الجلسة ولكن في قضية أخرى، قضت على سائق آخر بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم «ح.ق.ا» وغرامة مالية مائتي ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة عقب ضبطه بـ5 طرب حشيش، في القضية المقيدة، برقم 20028 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول.

جاء حكم جنايات الإسكندرية بعضوية المستشار حازم عبدالفتاح الشناوى، والمستشار رفيق رؤوف يعقوب، والمستشار أكرم محمدين الفاضلى، في قضية سائق التوك توك المقيدة برقم 14680 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه اول.

تفاصيل واقعة التعدي على قاصر

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، ببلاغ والدة المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم.

زواج عرفي من قاصر

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، أنه على إثر علاقة نشأت بين المجني عليها «ح.ا.م» 17 سنة طالبة قاصر، وبين المتهم «م. ال.ف» سائق توك توك، قام بالتعدي عليها دون قوة وبرضاها، وقام بالزواج منها عرفيًا.

أهلها حرروا محضرًا ضد سائق التوك توك

وعند علم أهلها قاموا بتحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت، إحالته إلى محكمة جنايات، الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.