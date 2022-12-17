وليد توفيق للمنتخب المغربي: «أسود الأطلس» فخر العرب.. رفعتوا راسنا

هنأ الفنان اللبناني وليد توفيق المنتخب المغربي بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم، والذي أهداه أغنية «حيوا البطل».

ونشر وليد توفيق الأغنية وعلق عليها قائلا: «لعبك يا مغرب زين يسبي القلب والعين ويرفع كمان الراس.. ألف مبروك لأسود الأطلس، المنتخب المغربي فخر العرب تحقيقه للمركز الرابع في كأس العالم كأول إنجاز تاريخي غير مسبوق في كرة القدم العربية.. ألف مبروك رفعتم رؤوسنا عاليا».

رسالة وليد توفيق لمنتخب المغرب

وحرص الفنان وليد توفيق على تهنئة المنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره البرتغالي وتأهله لنصف نهائي المونديال من خلال منشور عبر صفحته الخاصة، قال فيه: «ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق هذا الانتصار المشرف.. مبروك للمغرب الحبيب حكومة وشعبا التأهل للدور النصف نهائي».