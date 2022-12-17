أسعار الدفايات الكهربائية 2023.. تبدأ من 199 جنيها

اختلفت أسعار الدفايات الكهربائية حسب نوعيتها، فبلغ نوع الدفاية الكهربائية المكونة من 2 شمعة بمقدار 800 وات 199 جنيهاً، وبلغ سعر الدفاية الكهربائية المحمولة 450 جنيهاً، والدفاية الكهربائية عبارة عن جهاز تدفئة صغير يمكن حمله من مكان لآخر في كل أرجاء المنزل بسهولة، ومن ثم توصيله بأحد المقابس الكهربائية، ويُعد من ضمن الحاجات الأساسية لأي منزل خاصة مع برودة الشتاء القارسة، ويعتمد على الكهرباء في توزيع الهواء الدافئ، وعند شراء الدفايات الكهربائية يفضل أن تكون من الأنواع المعروفة وذات ضمان، وأن تُختبر قبل الشراء مع الحرص أثناء استخدامها حال وجود أطفال.

أسعار الدفايات الكهربائية

ووفقاً لأشهر مواقع التسوق الإلكتروني، جاءت أسعار الدفايات الكهربائية كالآتي:

- دفاية كهربائية مكونة من 4 أنابيب - بسعر 428 جنيهاً.

- دفاية كهربائية 3 شمعات - 419 جنيهاً.

- دفاية كهربائية بأربع شمعات - 471 جنيهاً.

- دفاية كهربائية ميني للشتاء للتدفئة الداخلية والتخييم 400 وات - جهاز تحكم عن بعد - بسعر 399 جنيهاً.

- دفاية هالوجين - لون أسود - بسعر 259 جنيهاً.

- دفاية كهربائية 2 شمعة 800 وات - بسعر 199 جنيهاً.

- دفاية كهربائية 3 شمعة 1800 وات - بسعر 299 جنيهاً.

دفايات كهربائية محمولة وعملية

- دفاية كهربائية محمولة وسريعة‏ - بسعر 680 جنيهاً.

- دفاية كهربائية محمولة سهلة الاستخدام وتعمل على التدفئة بشكل جيد لونها أسود‏ - بسعر 450 جنيهاً.

- دفاية كهربائية مزودة بمفتاح أمان 2500 وات - بسعر 449 جنيهاً.

- دفاية كهربائية صغيرة بفيشة حائط - 400 وات‏ - بسعر 300 جنيه.

- دفاية 5 لومن ثلاثية الابعاد - بسعر 950 جنيهاً.

- دفاية كهربائية صغيرة وعملية بفيشة توصل بالحائط بقوة 400 وات - بسعر 299 جنيهاً.

- دفاية كهربائية ميني - بسعر 250 جنيهاً.

- دفاية كهربائية - 2200 وات ومفتحان للتحكم مزود بالترموستات من اى هوم بسعر 449 جنيهاً.