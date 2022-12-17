ضبط عنصر إجرامي يروج للمواد المخدرة بكفر الشيخ

نجح رجال المباحث بكفر الشيخ في ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية يقوم بترويج الهيروين بدائرة مركز ومدينة فوه، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه متلبساً أثناء ترويجه الهيروين وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة بفوه قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهم

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطاراً من العميد هيثم عبد المقصود، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بتلقيه معلومات سرية موثوق منها أكدتها التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، بأن عنصرا إجراميا له معلومات جنائية يقوم بترويج الهيروين بدائرة مركز ومدينة فوه.

وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له، حيث تم ضبطه متلبساً وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بفوه أصدرت قرارها السابق وتولت التحقيق.

عقوبة الإتجار والترويج للمخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.