جماهير الجالية المغربية بالإسكندرية يشيدون بأداء أسود الأطلس أمام كرواتيا

لم تسبب خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي، منذ قليل، في مباراة برونزية كأس العالم أي ضيق للجالية المغربية في الإسكندرية، بل على العكس كانت الوجوه مبتسمة والزغاريد خرجت من أفواه المشجعات بتمثيل مشرف للكرة المغربية بشكل خاص والعربية والإفريقية بشكل عام.

فعدد من جماهير الجالية المغربية في الإسكندرية اجتمعوا داخل أحد مقاهي كورنيش الإسكندرية اليوم لمتابعة مباراة المغرب وكرواتيا آملين في أول مادلية عالمية لمنتخب عربي وأفريقي، إلا أن الرياح أتت بما لم تشته سفن المغاربة عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

ابتسامة بعد الحزن على وجوه جماهير المغرب

الخسارة تركت طابع الحزن للحظات على وجوه كانت تأمل الوقوف على منصات التتويج، إلا أن سرعان ما تداركه الأمر وادركوا قيمة ما وصل له رجال المدرب وليد الركراكي في تلك البطولة، فعادت الابتسامات والزغاريد من النساء والتصفيق لمنتخب أشاد به الجميع وليس أبناء وطنهم فقط.

جماهير المغرب يشكرون المصريين على دعمهم

حالة الفخر تجلت في كلمات سيدات الجالية المغربية فقالت «حنان» إحدى المشجعات أن المنتخب المغربي كتب تاريخا جديدا في كأس العالم، موجهة الشكر لدولة قطر على التنظيم المميز بالإضافة إلى الجماهير المصرية التي ساندتهم بتشجيع المنتخب المغربي.

ذات الأمر الذي شاركتها فيه رفيقتها «بهية» التي أثنت على الجمهور السكندري المصري الذي رافقهم في التشجيع طوال البطولة، متمنية الخير للمنتخب المصري والوصول سويا برفقة المغرب إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم المقبل.