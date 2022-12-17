تفاصيل جريمة أسيوط.. زوج يتخلص من زوجته وابنته بسبب خلافات

وصلت الخلافات إلى طريق مسدود، لم يتوقعا أن تنتهي رحلتهما بهذا المشهد المأساوي، حينما قرر الزوج «هاني. ب. م»، يبلغ عمره 26 عاما، أن يتخلص من زوجته وابنته داخل منزله، طعنًا بسلاح أبيض، ولم تدمع عيناه على رحيلهما، وعندما انتهى من جريمته، فر هاربًا إلا أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد، وألقت القبض عليه مختبئًا بقرية العتامنة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة

وصل المحقق إلى مسرح الجريمة، بالتزامن مع ورود اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بمصرع سيدة وابنتها على على يد زوجها، طعنا بسلاح أبيض.

زوج يطعن زوجته وابنته

حاصر فريق البحث الجنائي لجمع الأدلة الجنائية مسرح الواقعة، وتبين من الفحص والمعاينة، أن المجني عليها تدعى «نانسي. ر. م»، يبلغ عمرها 25 عاما، وابنته تدعى «م. ه. ب»، بقرية العتامنة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، بسبب خلافات بينهما.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وخلال عرض المتهم على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

العقوبة القانونية

الشق القانوني أوضحه الخبير القانوني تامر الشايب المحامي بالنقض، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».