6 معلومات عن مسلسل أم البنات بطولة سهير رمزي.. جريمة قتل تفجر مفاجأة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مجموعة صور للفنانة سهير رمزي، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم أم البنات، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب ظهور شعرها باللون الأسود على عكس المعتاد عنها.

أبطال وقصة مسلسل أم البنات

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل أم البنات، والذي تطل من خلاله سهير رمزي على جمهورها بعد فترة من الغياب وذلك من خلال السطور التالية، حسب البيان الصادر من الجهة المنتجة:

- يشارك سهير رمزي البطولة كل من ناصر سيف، هاجر الشرنوبي، منة عرفة، فريال يوسف، ديانا هشام، هايدي رفعت، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، حنان سليمان، محمد عبدالجواد، مادلين طبر، سميرة صدقي، حنان يوسف، فاطمة الكاشف، أحمد جمال سعيد.

- المسلسل من تأليف رانيا عاطف وأحمد صبحي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

- تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية شعبية مليئة بالإثارة والتشويق.

- تجسد سهير رمزي، شخصية أرملة اسمها ليل، وهى أم لـ 5 بنات في مختلف مراحلهن العمرية، وذلك في مستوى اجتماعي بسيط، تتورط الأم في جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت والتشويق.

موعد عرض مسلسل أم البنات

- كما تتناول الأحداث تأثير التكنولوجيا على الشباب والمراهقين، والسعي إلى الشهرة والثراء السريع.

- لم تحدد الجهة المنتجة موعد عرض المسلسل إذا ما كان في الموسم الشتوي خلال الفترة المقبلة، أوالمنافسة به في ماراثون مسلسلات رمضان 2023.