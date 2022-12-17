«صحة الإسكندرية»: تطعيم 716 ألف طفل ضد شلل الأطفال خلال الحملة

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية والتى استمرت لخمسة أيام ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال - نجحت فى تطعيم حوالى 716 ألف طفل ممن تتراوح أعمارهم بين يوم وخمس سنوات من المتواجدين بالإسكندرية من المصريين والعرب والأجانب . بمتوسط نسبة تغطية 96% من المستهدف.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية في بيان معلن أن أكثر عدد من الأطفال المتطعمين بنطاق منطقة المنتزه الطبية «247 ألف طفل»، يليها منطقة شرق الطبية 111 ألف طفل ثم منطقة العامرية الطبية «100 ألف طفل».

5 آلاف فرد مدرب يشارك في حملة صحة الإسكندرية

وأشارت «طهيو» من حيث نسب التغطية جاءت منطقة العامرية الطبية في المركز الأول بين المناطق التابعة للمديرية حيث حققت 103% من المستهدف يليها منطقة المنتزة الطبية التي حققت 102% من المستهدف، ثم منطقة وسط الطبية بنسبة تغطية 100% من المستهدف.

شارك في الحملة 2141 فريقا طبيا تضم ما يزيد عن 5 آلاف فرد مدرب، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية وفرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة.

مصر خالية من مرض شلل الأطفال

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.