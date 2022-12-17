تكريم كندة علوش فى مهرجان القاهرة للفيلم القصير

كرم القائمون على الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير، الفنانة السورية كندة علوش، خلال الحفل الذي يقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

يسري نصر الله من المكرمين في المهرجان

شمل المهرجان تكريم أيضا كلا من المخرج يسري نصر الله، والمنتجة ماريان خوري داخل مركز الإبداع الفني.

خلال الحفل قال وحيد صبحي، رئيس المهرجان، في كلمته، إنه يشكر الدكتورة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس صندوق التنمية الثقافية، على مساندتهما للمهرجان، وإصرارهما على تقديمه.

وأشار إلى أن الدورة الحالية، تضم عدد كبير من الأفلام المهمة، التي ستعرض تحت عنوان «هنفضل نحلم فى حب السينما»

يذكر أن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية، من الناقد السينمائي أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.

تكريم ماريان خوري

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، المخرج السينمائي شريف فتحي، والناقد رامي المتولي والمخرجة حنان راضي، بينما تتكون لجنة تحكيم الأفلام القصيرة العربية، من المخرج السينمائي أشرف فايق رئيسا للجنة والممثلة لبنى ونس، ومدير التصوير السينمائي مصطفى عز الدين.