وزير الصحة لـ إيمان الحصري: قانون المسؤولية الطبية يحمي الأطباء والمرضى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المسؤولية الطبية تعالج حق المريض عند حدوث أي مشكلات أو مضاعفات، وفي الوقت ذاته ماذا يحدث في حق الطبيب ومقدمي الخدمات الصحية، خاصة أننا نشهد منذ 10 سنوات ظاهرة التعدي على الأطباء، أثناء تأدية عملهم.

القانون يحمي مقدمي الخدمة الصحية والمرضى

أضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الموجود حاليا في مجلس النواب، يناقش من كل الفاعلين، سواء نقابة الأطباء أو الخبراء أو وزارة الصحة، أو حتى ممثلي الشعب من خلال مجلس النواب، حتى يظهر في شكله النهائي ليحمي الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقانون والمرضى أيضا، طبقا لهذا القانون.

وأوضح أن القانون ما زال محل مناقشة في مجلس النواب، ويتبقى بعض اللقاءات حتى الوصول لبعض الإجراءات الخاصة بحقوق المريض والطبيب، ثم يعرض على الجلسة العامة لإقراره ثم إقراره واعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يكون فعّال.

أتصور خروجه للنور خلال دورة البرلمان الحالية

وتابع: «أتصور خلال الدورة البرلمانية الحالية سينتهي القانون، ويخرج للنور بعد اكتماله من أوجه المناقشات».