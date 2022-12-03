«صحة النواب» تناقش قانون «المسؤولية الطبية»: حبس يصل إلى 3 سنوات أو غرامة

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويستهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين حقوق مقدم الخدمة في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم.

وىستحدث مشروع القانون، إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التي وقعت مؤخراً.

وينص على عقوبتي الحبس والغرامة، كعقوبة تخييرية يقدرها القاضي بحسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضي توقيع عقوبة الحبس الذي يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.

تفسير «المسؤولية الطبية»

وحدد مشروع القانون المسؤولية الطبية بالنص صراحة على أنها «التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة»، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.

ويتضمن القانون فصلا كاملا ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها، التي تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسؤولية الأطباء.

وأبدت لجنة الصحة بمجلس النواب، استعدادها لتلقي أي مقترحات بناءة في هذا الشأن تستند إلى رؤية حقيقية، مع طرح مشروع القانون في حوار مجتمعي.