عماد الدين حسين لـ يوسف الحسيني: قرارات «مدبولي» اليوم مهمة لضبط الأسعار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، إن القرارت الأخيرة التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأت قبل يومين من الآن، وذلك بعدما اتخذ مجلس الحكومة مجموعة من القرارات التي تساعد في مواجهة جشع التجار.

قرارات مجلس الوزراء جاءت بعد رصد شح في السلع بالأسواق

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت بعد رصد وجود شح في السلع بالأسواق، ومنتجات أخرى تعاني من جشع التجار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه جميع التجار بضرورة وضع أسعار واضحة للسلع على المنتجات، وفي حال وجدت الدولة أي تاجر يرفع أسعار السلع فسيتم مصادرتها فورا.

حسين: اللي بيحصل مؤخرا تطور في منتهي الأهمية

واستطرد: «اللي بيحصل مؤخرا تطور في منتهى الأهمية، والقرارات الإدارية معروف أنها لا تحدد أسعار السلع، وما يحدد سعر السلع في أي مكان هو العرض والطلب، والدولة المصرية من فترة كبيرة سابت القطاع الخاص يقود إنتاج العديد من السلع بواقع 70% من السلع التي يجري استهلاكها من طعام وشراب وغيره».