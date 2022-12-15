شريف سعيد لـ يوسف الحسيني: إطلاق قناة للأفلام الوثائقية جاء بعد نجاح الوحدة في المتحدة

قال الإعلامي شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة، إنه دائما يرى أن الكتابة لا تنفصل عن الإخراج، بأي حال من الأحوال، إذ أن المخرج لا يجب أن يكون تقنيا فقط، متابعا: «كان أول شغل ليا قالولي فيه مذيع شاب عايزك تعمله شغل أنت أول مرة إعداد، وهو أول مرة مذيع، ولقيته داخل عليا شاب اسمه يوسف الحسيني».

سعيد: بدأت تجربة وحدة الأفلام الوثائقية بفردين

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تدشين «الشركة المتحدة» للخدمات الإعلامية قطاعا جديدا لإنتاج الأفلام الوثائقية بعد إعلانها تأسيس أول قناة وثائقية مصرية جاء كامتداد خطوة بدأت في فبراير 2018 مع تأسيس وحدة الأفلام الوثائقية في الشركة، وبدأت بتجربة من فردين.

سعيد: على مدار 4 سنين قدرنا نكبر الموضوع خطوة بخطوة

واستطرد: «على مدار 4 سنين قدرنا نكبر الموضوع خطوة بخطوة وتوسعنا وقدمنا أكثر من 50 فيلم وقطع وثائقية، وكانت تجربة أشاد بها الكثيرون داخل وخارج المجال، وبعد الـ4 سنين، رأت إدارة الشركة المتحدة أن تتوسع في التجربة، فكان الطرح للأعمال الوثائقية وانبثق من أسفلها أول قناة وثائقية مصرية».

وأوضح أن تلك الخطوة ستساعد كثيرا في توسعة الإنتاج وإحداث التنوع فيه، واستنهاض صناعة وثائقية أصيلة في مصر شهدت في العقد الأخير انخفاضا في منحناها، وآن الآوان لاستنهاضها، وهو الدور الذي تقوم به الشركة المتحدة حاليا.