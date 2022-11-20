جامعة عين شمس تعلن دخولها للاعتماد المحلي والدولي: نحرص على دعم الكليات وتطويرها

أكد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه يجر حاليا العمل على قدم وساق، لدخول الجامعة للاعتماد المحلي والدولي، موضحا أن كلية الصيدلة تستعد حاليا للاعتماد الدولي، بعد الحصول على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تقدمت كلية الهندسة بالفعل، لاعتماد بعض برامجها دوليا.

وقال الدكتور أيمن صالح، إن الجامعة حريصة على دعم الكليات وتطوير البنية التحتية، وظهر ذلك جليا في إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ومركز التوظيف، مؤكدا أن الجامعة حريصة كل الحرص على دعم النشر الدولي.

تقرير شهري عن مركز ضمان الجودة

لفتت الدكتورة رشا خفاجي، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة عين شمس، إلى أوجه التعاون والدعم الفني بين مركز ضمان الجودة، وكليات الجامعة بصفة عامة، وكلية الصيدلة بصفة خاصة، ومنها زيارات الدعم الفني وزيارات المحاكاة للكلية، والحرص على استقبال تقارير الأداء الشهرية للكليات، وعرض تقريرا عن أداء المركز شهريا بمجلس الجامعة ومجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وأكدت متابعة خطط عمل الجودة بالكليات وآليات وتوقيت تنفيذها، بجانب متابعة الخطة الاستراتيجية للكليات، وارتباطها بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، بالإضافة إلى التدريب على نظم ضمان الجودة سواء بمركز ضمان الجودة أو إعداد برامج خاصة للكليات، لتدريب فئات معينة على موضوعات محددة.

جاء ذلك في إطار إطار تقدم كلية الصيدلة بجامعة عين شمس لتجديد شهادة الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.