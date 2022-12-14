جامعة عين شمس تناقش إجراءات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته بحضور وكلاء كليات الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والسادة أعضاء اللجنة الدائمة والأعضاء من الخارج.

وخلال الجلسة وجه «سعود»، التهنئة للدكتور حسام طنطاوي لصدور القرار بتعيينه عميداً لكلية الآثار، كما وجه التهنئة للدكتور محمد رجاء السطوحي لتجديد عمادته لكلية العلوم، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة العملية الامتحانية

وشهدت الجلسة تكريم المستشار محمد عبد الله الحوفي الأستاذ بكلية الزراعة خلال فترة رئاسته لجنة أمن وسلامة الغذاء بالجامعة والتي أنشأها الدكتور عبد الفتاح سعود فور توليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مثمناً دوره في تنفيذ خطة قطاع التعليم والطلاب والتي بدأت منذ 4 سنوات لتغيير منظومة الغذاء كاملة داخل الجامعة من حيث الجودة والأنواع والكميات وكذلك تفعيل منظومة الباركود لضمان وصول الوجبات لمستحقيها، بالإضافة إلى الارتقاء بالمطاعم واستحداث مطاعم مفتوحة في الهواء الطلق.

استعدادات جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وجاء في صدارة الموضوعات التي ناقشها المجلس، استعدادات جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث اطمأن «سعود»، على جاهزية الكليات والجداول والكنترولات وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة العملية الامتحانية، كما وجه بضرورة اعتماد منظومة بنك الأسئلة مرجعاً لوضع الامتحانات بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم بإدارة تطوير التعليم.