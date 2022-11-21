جامعة عين شمس.. تعرف على برامج كلية العلوم للبكالوريوس والدراسات العليا

كشفت جامعة عين شمس، عن برامج كلية العلوم لطلاب البكالوريوس ومنها برنامج الرياضيات البحتة والإحصاء الرياضي وبرنامج الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب، وبرنامج الإحصاء الرياضي، وبرنامج الإحصاء الرياضي وعلوم الحاسب، وبرنامج علوم الحاسب، فضلاً عن برامج الدراسات العليا الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

برامج البكالوريوس 4 سنوات الدراسة

- برنامج الرياضيات.

- برنامج الرياضيات البحتة والإحصاء الرياضي.

- برنامج الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب.

- برنامج الإحصاء الرياضي.

- برنامج الإحصاء الرياضي وعلوم الحاسب.

- برنامج علوم الحاسب.

- برنامج الفيزياء.

- برنامج الفيزياء الحيوية.

- برنامج الفيزياء والكيمياء.

- برنامج الفيزياء وعلوم الحاسب.

- برنامج الكيمياء.

- برنامج الكيمياء التطبيقية.

- برنامج علم النبات.

- برنامج النبات والكيمياء.

- برنامج علم الحيوان.

- برنامج علم الحيوان والكيمياء.

- برنامج علم الحشرات.

- برنامج علم الحشرات الطبية.

- برنامج علم الحشرات والكيمياء.

- برنامج الكيمياء الحيوية.

- برنامج الميكروبيولوجي.

- برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء.

- برنامج الجيولوجيا.

- برنامج الجيولوجيا والجيوفيزياء.

- برنامج الجيوفيزياء.

- برنامج جيوفيزياء البترول.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية.

- برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية.

برامج الدراسات العليا

أولاً: الدبلومات

- دبلوم الفيزياء الإشعاعية.

- دبلوم القياسات الضوئية.

- دبلوم فيزياء الجوامد والإلكترونيات.

- دبلوم الطاقة الشمسية.

- دبلوم أشعة الليزر واستخداماتها.

- دبلوم الفيزياء الحيوية.

- دبلوم فيزياء الغلاف الجوي وعلم المناخ.

- دبلوم الكيمياء التطبيقية.

- دبلوم الكيمياء التحليلية.

- دبلوم كيمياء التغذية.

- دبلوم البيولوجيا الجزيئية.

- دبلوم كيمياء التحاليل الكيميائية الحيوية.

- دبلوم الحشرات التطبيقي.

- دبلوم الحشرات الطبية.

- دبلوم الحاسبات العلمية وتطبيقاتها.

- دبلوم الإحصاء التطبيقي.

- دبلوم رياضيات علوم البيئة.

- دبلوم حاسب تأهيلي عام.

- دبلوم عام في الإحصاء الحيوي.

- دبلوم جيولوجيا البترول.

- دبلوم جيولوجيا التعدين.

- دبلوم جيولوجيا الآثار.

- دبلوم جيولوجيا الآثار البيئية.

-دبلوم الجيوفيزياء التطبيقية.

- دبلوم علوم الزلازل.

- دبلوم التقنيات البيولوجية في علم الحيوان.

- دبلوم الحيوان الاقتصادي.

- دبلوم التصنيف والفلورة.

- دبلوم فسيولوجيا النبات التطبيقي.

برامج الدراسات العليا الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية

ماسجتير ودكتوراه الفلسفة في العلوم في التخصصات الآتية:

-الرياضة البحتة.

- الرياضة التطبيقية.

- الإحصاء الرياضي.

- علوم الحاسب.

- الفيزياء.

- الفيزياء الحيوية.

- الكيمياء.

- الكيمياء الحيوية.

- علم النبات.

- الميكروبيولوجي.

- علم الحيوان.

- علم الحشرات.

- الجيولوجيا.

- الجيوفيزياء.