أمين حزب الشعب الجمهوري: لجان متخصصة لبحث قضايا «الحوار الوطني» ووضع حلول للمشكلات

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن الحزب كان سباقاً فى دعم الحوار الوطنى منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل الماضى، كونه رؤية مستقبلية تجمع شمل المجتمع نحو طريق واحد تجاه الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن الفترة الحالية يجرى بناء جسر تواصل بين لجان الحزب والحكومة للتشاور حول كافة الملفات المطروحة لتكوين رؤية شاملة.

أبوهميلة: قدمنا توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الصناعة وزيادة الصادرات

وأضاف «أبوهميلة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحزب قدم رؤى اقتصادية وسياسية لخدمة الملفين، كما شكل لجاناً متخصصة لبحث كافة ملفات المحاور، وحصر جميع المشكلات التى تواجه المجتمع ووضع حلول لها، مشيراً إلى تقديم توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية أبرزها دعم الصناعة وزيادة الصادرات، وحرصنا على أن تكون أجندتنا شاملة لكافة متطلبات المواطنين.. وإلى نص الحوار:

كيف تابعت جلسات الحوار الوطنى التى انعقدت خلال الفترة الماضية؟

- لا شك أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل الماضى لانعقاد الحوار الوطنى جاءت لتجمع شمل المجتمع تحت كلمة واحدة ورأى توافقى واحد يصب فى صالح الجمهورية الجديدة الجارى تشييدها بسواعد أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، ونحن كحزب الشعب الجمهورى كنا أول الأحزاب الداعمة للحوار، متخذين منه فرصة للاستماع لكل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا المجتمعية المختلفة ووضع سبل ووسائل تزيل العقبات الحياتية التى تواجه المواطن البسيط بكافة ربوع الجمهورية، وذلك عن طريق طرح رؤية الحزب على طاولة الحوار بعد توافق جميع أعضائه، وبالفعل استطعنا خلال الجلسات الماضية المنعقدة أن نقدم رؤى اقتصادية وسياسية شاملة من شأنها خدمة الملفين الاقتصادى والسياسى، كما شكلنا لجاناً متخصصة بالتوازى مع لجان الحوار الوطنى لتقوم ببحث شامل لكافة ملفات المحاور، وحصر جميع المشكلات التى تواجه المجتمع ووضع حلول لها.

ما طبيعة عمل اللجان المتخصصة المُشَكّلة داخل الحزب؟

- اللجان المتخصصة التى تم تشكيلها داخل الحزب مهمتها بحث قضايا الحوار الوطنى، بمعنى أنها نموذج مصغر للحوار لكنه داخل الحزب، وتقوم بنفس دورها على أن تخرج بمخرجات تكون مدخل الحزب ومقترحاته لطاولة الحوار، حيث إننا حرصنا على أن تكون أجندتنا على طاولته شاملة لكافة متطلبات المجتمع دون أى إقصاء أو نقصان.

حدثنا عن المعايير التى تم وضعها لاختيار العنصر البشرى القائم على عمل اللجان المتخصصة؟

- تشكيل لجان الحزب المتخصصة بالحوار الوطنى شمل جميع أطياف المجتمع، خاصة المتمثلة فى المرأة والشباب والشيوخ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب، وحرصنا على أن يكون معظمهم من محافظات مختلفة بهدف التعرف على المشكلات والعقبات الحياتية التى تواجه كل مجتمع بكافة نواحى الجمهورية دون أى نقصان، وذلك حرصاً من قيادة الحزب على وضع رؤية شاملة لطاولة الحوار الوطنى.

دعمنا لجان الحزب بضم شخصيات ذات خبرات واسعة من خارجه

هل مسموح بمشاركة شخصيات من خارج الحزب مع لجانه فى عملها؟

- بكل تأكيد نرحب بأى شخص من خارج الحزب بالتشارك مع لجاننا المشكلة فى وضع رؤيتنا، طالما كانت طروحاته تمثل حلولاً لمشكلات المجتمع، وفى النهاية جميعنا نتشارك فى وضع الرؤى الخدمية، وهدفنا إزالة المشكلات، وفى هذا الصدد قمنا نحن قيادات الحزب بدعم كافة اللجان بشخصيات ذات خبرات واسعة من خارجه للعمل والتشاور حول وضع الرؤى التوافقية التى ستكون مدخلنا بالحوار الوطنى.

ما أهم الرؤى التى قدمها الحزب للحوار الوطنى بعد تشكيلكم اللجان المتخصصة؟

- الرؤى التى طرحناها على طاولة الحوار شاملة، وقدمنا توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الصناعة وزيادة الصادرات، وتشكيل اللجان جاء حرصاً من قيادة الحزب على الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر.

جسر تواصل

نحن نسعى خلال الفترة الحالية لبناء جسر تواصل بين لجان الحزب والحكومة للتشاور حول كافة الملفات المطروحة بالحوار الوطنى، وذلك بهدف تكوين رؤية شاملة ولا تسقط أى معلومات عن الملفات، فتواصل أعضاء اللجان مع الحكومة أمر ضرورى ومهم، خاصة أن العنصر البشرى القائم على عمل اللجان يشمل عدداً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.