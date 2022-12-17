«حياة كريمة» تضع اللمسات الأخيرة للوحدة الطبية بتل الزوكي في سوهاج

نشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل، صورا لوحدة طب الأسرة، من محافظة سوهاج، قرية تل الزوكي، التي بدأ تنفيذها منذ فترة، ووصلت لنسبة تنفيذ تزيد على الـ80%، وذلك من أجل تقديم رعاية صحية مميزة لأهالي القرية.

وأضاف بيان حياة كريمة، أن الوحدة الطبية تشمل «مكتب خدمات كبار السن، عيادة متابعة حمل، عيادة أسنان، عيادتين لطب أسرة، عيادة صحة عامة، مكتب صحة، غرفة تطعيمات ومتابعة نمو الطفل، صيدليةغرفة إسعافات أولية، معمل دم، معمل طفيليات، غرفة تثقيف صحي،غرفة مشورة وتنظيم أسرة،غرفة مؤشرات حيوية».

كما تحتوي الوحدة الطبية، على المكاتب الإدارية وغرف الخدمات، أي أنها وحدة مكتملة من جميع المتطلبات، ومن المتوقع التسليم النهائي للمشروع، في شهر يناير 2023.